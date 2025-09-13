В Харьковской области снова разгорелись ожесточённые бои за Купянск, и вокруг происходящего продолжают появляться противоречивые сообщения. По информации украинских военных структур, в центре города якобы был уничтожен целый взвод российских штурмовиков. Как утверждается, подразделение ВС РФ зашло с тыла в ночное время, после чего завязался бой, который продолжался двое суток. Киевская сторона заявила о полном разгроме российских сил, но при этом признала и собственные потери. Об этом пишет ЦарьГрад.

Однако позднее ситуация получила неожиданное продолжение. Издание «Страна.ua» сообщило, что после связи украинских подразделений с командованием выяснилось: удар пришёлся по своим же силам. Под «дружественный огонь», по данным источника, попали подразделения 81-й аэромобильной бригады и рота колумбийских наёмников. Наибольшие потери, по информации украинских СМИ, понесли именно иностранные бойцы, которых на протяжении месяца готовили на полигонах.

На этом фоне военкоры рассказали о действиях российских сил. По их сведениям, подразделения провели операцию под названием «Труба-3», вновь применив тактику проникновения по газопроводу. Через трубы бойцы группировки вышли на северные окраины Купянска и рассредоточились по городским кварталам. Подобный приём ранее использовался в ходе штурма Авдеевки в ДНР и во время боёв за Суджу в Курской области.

За перестрелкой между украинскими подразделениями наблюдали российские разведчики. По их данным, обе стороны понесли серьёзные потери не только из-за собственного огня, но и под воздействием артиллерии и атак FPV-дронов. Ветеран группы «Вагнер» отметил, что момент, когда стало ясно, что украинцы атаковали союзников, наступил слишком поздно.