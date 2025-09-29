Bloomberg сообщает, что многолетние расходы России на оборону радикально изменили облик отечественного оборонно-промышленного комплекса и обеспечили работой сотни тысяч человек. Как отмечает издание, даже после завершения конфликта на Украине Москва вряд ли свернет милитаризацию экономики, а модернизированные заводы будут продолжать работать на полную мощность. Об этом пишет ИноСМИ.

По данным агентства, к 2022 году в России планировалось производить около 400 единиц бронетехники в год, однако сейчас этот показатель вырос в десять раз. В стране развернуто массовое производство беспилотников, которые стали важнейшим элементом современной войны. Если ранее Москва опиралась на поставки из Ирана, то в 2024 году объем выпуска превысил 1,5 миллиона аппаратов против 140 тысяч годом ранее.

Затраты оказались беспрецедентными: за три года расходы на оборону составили не менее 22 триллионов рублей, что эквивалентно примерно 263 миллиардам долларов. Экономисты предупреждают о росте хронического бюджетного дефицита, однако Владимир Путин во время визита на один из старейших заводов страны подчеркнул, что потребность в вооруженных силах сохранится и после завершения боевых действий.

Bloomberg напоминает, что до начала специальной военной операции Россия занимала второе место в мире по экспорту вооружений, уступая лишь США. В последние годы объемы поставок за рубеж сократились из-за необходимости обеспечивать собственные войска. Сейчас ситуация меняется: «Рособоронэкспорт» сообщает о рекордном портфеле заказов на сумму 60 миллиардов долларов. Российская техника вновь представлена на выставках в Индии, Китае, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

Экономист Oxford Economics Татьяна Орлова сравнила нынешнее положение с ситуацией после Второй мировой войны, когда Советский Союз, переведя промышленность на военные рельсы, впоследствии стал крупнейшим поставщиком оружия в мире. Она считает, что наработанные мощности могут быть использованы не только в военной, но и в гражданской сфере — в авиации, электронике и судостроении.

В то же время аналитики указывают на возможные риски. Даже при сохранении экспортных контрактов зарубежные заказы не смогут полностью компенсировать нынешнюю круглосуточную загрузку заводов. В перспективе это может привести к сокращению рабочих мест и снижению зарплат. Дополнительным вызовом станет давление западных стран на покупателей российского вооружения, как это уже происходило в случае с индийскими закупками нефти.

По мнению экспертов, слова Владимира Путина о сохранении боеготовности армии означают, что оборонные предприятия еще долго будут оставаться ключевым элементом российской экономики. Bloomberg делает вывод, что милитаризация уже встроена в долгосрочную стратегию Кремля и не прекратится даже в случае завершения конфликта.