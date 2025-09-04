После переговоров в Китае помощники Ким Чен Ына протёрли кресло, на котором сидел северокорейский лидер. Также сотрудники службы безопасности убрали со стола все предметы и забрали использованный стакан. Эта деталь вызвала обсуждение среди специалистов.

Российский биолог Константин Китаев в комментарии отметил, что подобные действия позволяют эффективно уничтожить биологические следы человека. Он пояснил, что у любого человека постоянно выпадают волосы и частицы кожи, которые могут оставаться на месте, где он находился. «Если человек сидит где-то длительное время, то всё равно шевелится, и всё это осыпается. Впоследствии их можно найти», — отметил эксперт. По его словам, ДНК можно выявить и в слюне, поэтому, если человек пьёт из стакана, следы также сохраняются.

Эпизод с протиранием кресла и предметов интерьера показал высокий уровень мер безопасности, предпринимаемых северокорейской стороной во время зарубежных визитов лидера страны.

Между тем тема КНДР остаётся в фокусе западных СМИ. Военный аналитик портала Sky News Майкл Кларк допустил, что в перспективе Пхеньян может направить дополнительные военные подразделения в помощь России. По его оценкам, речь может идти о десятках тысяч солдат, которые будут задействованы на территории бывшей УССР.