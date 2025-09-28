Bild (заблокирован в РФ) сообщил о напряженном рейде немецкого патрульного корабля «Бамберг» в Балтийском море. Судно федеральной полиции столкнулось с российскими военными кораблями — корветом «Наро-Фоминск» и десантным кораблем «Александр Шабалин», что вызвало тревогу среди экипажа. Пишет ИноСМИ.

По данным корреспондентов Moritz J. Müller и Fredrik von Erichsen, ситуация осложнилась ночью у острова Фемарн. На радарах «Бамберга» появился «Наро-Фоминск», и экипаж подтвердил визуально, что это современный российский корвет, направлявшийся в Санкт-Петербург. На следующий день к нему присоединился «Александр Шабалин», и в какой-то момент немецкое судно оказалось зажатым между двумя российскими кораблями.

Командир «Бамберга» Марио признал, что силы были неравны: полицейский корабль рассчитан на охрану побережья и не способен противостоять военным судам подобного класса. «У них оружие не для предупредительных выстрелов, а способное потопить противника», — отметил он.

Bild напоминает, что до 2014 года российские корабли в Балтике появлялись редко и отношения были более предсказуемыми: существовали даже традиции взаимных визитов в порты. С началом российской спецоперации ситуация изменилась. Теперь в Балтийском море регулярно патрулируют российские корветы, эсминцы и десантные корабли.

Немецкие полицейские отмечают, что Балтика перестала быть «ванночкой для купания» и превратилась в геополитическую точку напряженности. По их словам, теперь любая ошибка может привести к инциденту с серьезными последствиями для Европы.

В Bild подчеркнули, что формально действия российских военных укладываются в нормы морского права: суда имеют право мирного прохода через воды Германии, если не совершают провокаций. Тем не менее, для экипажа «Бамберга» такие встречи стали рутиной и вызывают постоянное напряжение.

Как заключает издание, Балтийское море превратилось в новую линию соприкосновения интересов, где даже обычный патруль федеральной полиции может перерасти в событие с международным резонансом.