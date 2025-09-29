Ночью в Хмельницкой области прогремели взрывы. Как сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель», по аэродрому Староконстантинов был нанесен удар российскими ракетами «Кинжал». По данным источника, выпущено не менее двух ракет, и все цели были поражены. Под удар попали складские комплексы для F-16 и объекты хранения, построенные по стандартам НАТО. Информацию приводит ЦарьГрад.

Аэродром Староконстантинов еще в 2021 году прошел сертификацию по требованиям Североатлантического альянса. Именно здесь, по данным военкоров, Украина готовила площадку для базирования и обучения пилотов F-16. На фоне этих сообщений министр обороны России Андрей Белоусов выступил с заявлением, которое многие эксперты расценили как «последнее предупреждение» украинскому руководству.

Официального комментария Минобороны РФ по поводу удара пока не поступало. Однако аналитики отмечают, что Москва продемонстрировала готовность уничтожать любые объекты, связанные с западными поставками вооружений.

Ситуация для Киева осложняется и на линии фронта. Ранее сообщалось о прекращении снабжения беспилотниками 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, действующей в районе Волчанска. Подразделение оказалось в тяжелом положении. В то же время военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска заняли новые позиции в районах Тихого и Волчанских Хуторов в Харьковской области, продолжая расширять зону контроля.

Дополнительные трудности для Украины связаны с нехваткой средств ПВО. В сети распространилось видео, на котором украинская ракета отклонилась от курса и попала в жилые дома. Похожие эпизоды ранее фиксировались и в Польше, где ракета F-16 поразила частный дом. Киев официально не признает такие случаи, перекладывая ответственность на Москву, что вызывает критику внутри самой Украины.