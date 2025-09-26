Польша стала лидером НАТО по расходам на оборону, однако приоритет в военном бюджете отдан не развитию собственных технологий, а закупке иностранной техники. Как пишет Bankier, в 2025 году страна выделила на армию рекордные 4,48% ВВП, но на научные исследования и инновации приходится лишь около 1% от этой суммы.

Главный экономист Velobank Петр Арак в колонке для Dziennik Gazeta Prawna отмечает, что такой подход в долгосрочной перспективе лишает Польшу стратегического преимущества. По его словам, миллиарды евро уходят на быстрый импорт вооружений у зарубежных производителей, хотя эти средства могли бы быть направлены на формирование собственной технологической базы и развитие национального ВПК.

Эксперт подчёркивает, что страны, уделяющие внимание своему суверенитету и безопасности, рассматривают инвестиции в военные инновации как обязательное условие обороноспособности. Для сравнения, Южная Корея тратит около 33% оборонного бюджета на модернизацию и научные разработки, Тайвань — примерно 22,5%, Украина даже в условиях конфликта выделяет на исследования около 20%. В Евросоюзе на эти цели ежегодно уходит 4 миллиарда евро, из которых 1,6 миллиарда приходится на Францию и 1,4 миллиарда на Германию.

На этом фоне Польша выглядит бледно: её военные расходы быстро растут, но структура бюджета не отвечает вызовам будущего. «Огромные средства идут в первую очередь на закупки зарубежной техники. Эти деньги могли бы использоваться для создания собственной базы, которая в перспективе обеспечила бы Польше и региону стратегическое преимущество», — подытожил Арак.