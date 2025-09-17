Варшава и Брюссель обсуждают инициативу, которая может привести к серьезной провокации против России в Балтийском регионе. Как сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Германия или НАТО могли бы создать «зону контроля» в Северном море, ограничив проход российских судов. По его словам, эта идея якобы продиктована заботой об экологии и необходимостью предотвращения возможных катастроф. Однако эксперты, на которых ссылается ЦарьГрад, уверены, что под экологическими лозунгами скрывается попытка подорвать морскую торговлю России и фактически создать предпосылки для блокады Калининградской области.

Москва отреагировала на подобные заявления с тревогой. Российские источники напоминают, что случаи давления на российские суда уже фиксировались. Так, при проходе танкера с российской нефтью через Балтику береговая охрана Эстонии угрожала тараном, пыталась высадить десант с вертолета и использовала авиацию. Лишь вмешательство российского истребителя Су-35 вынудило прекратить эти действия.

Министерство обороны Финляндии также признало, что Россия усилила меры по защите своих и аффилированных танкеров при проходе через Финский залив. Полковник запаса, бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук считает, что подобные действия стран Балтии вписываются в стратегию Запада, где Украина играет роль передового фронта, а государства Восточной Европы становятся тылом. Он отметил, что Литва и ряд других стран региона фактически заявляют о состоянии войны с Россией, а претензии к Калининградской области рассматривает как попытку создать плацдарм для давления на Москву.

Военный эксперт Евгений Михайлов полагает, что Россия в случае угрозы блокировки морских путей имеет два варианта действий. Первый — сопровождать гражданские суда боевыми кораблями или вооружать их и обеспечивать группами прикрытия. Второй — при необходимости прорубать сухопутный коридор через Сувалкский выступ, что может повлечь за собой военные меры.

Эксперт напомнил и слова Владимира Жириновского, который еще при жизни предупреждал: если Польша продолжит агрессивную политику в отношении России, конфликт, начавшийся на Украине, может перекинуться и на польскую территорию.