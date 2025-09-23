Журналисты китайского издания Baidu сообщили о неожиданном шаге Владимира Путина, который вызвал переполох в Вашингтоне. По их данным, российский президент предложил Китаю поставки критически важных компонентов для гражданской авиации, включая композитные крылья и современные авиационные двигатели.

Информация о «подарке» стала известна незадолго до телефонного разговора Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Беседа проходила по инициативе США, однако её содержание не раскрывается. В Китае полагают, что именно действия Москвы подтолкнули американского лидера к срочному контакту с Пекином.

Авторы Baidu отмечают, что тема авиационных двигателей для Китая остаётся одной из самых болезненных. Например, пассажирский лайнер C919 хоть и вышел в эксплуатацию, но до сих пор зависит от американских и европейских силовых установок. В то же время Россия располагает разработками уровня ПД-14, который Путин ранее называл одной из ключевых технологических побед.

Китайские аналитики уверены: Вашингтон долгие годы использовал монополию на высокие технологии как инструмент давления на Пекин, и эта стратегия приносила результаты. Однако сегодня ситуация меняется. Поднебесная активно работает над созданием собственных двигателей и укрепляет союз с Россией.

«Внезапный подарок Путина Китаю вызвал неоднозначную реакцию в США», — цитирует китайских авторов издание АБН24. Там подчеркивают, что после этого шага Белый дом осознал: рычаги давления на Китай стремительно ослабевают. Именно это, по мнению обозревателей, объясняет нервозность Трампа и его неожиданный звонок Си Цзиньпину.