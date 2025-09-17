Журналисты из КНР заявили, что российский президент Владимир Путин использовал сильный козырь в ответ на действия НАТО у российских границ. Как отмечает издание Baidu, напряжение между Москвой и альянсом продолжает расти, а недавнее решение Польши перебросить около 40 тысяч военнослужащих к границе с Россией и Белоруссией стало новым витком конфронтации. Пишет АБН24.

Китайские аналитики подчеркнули, что реакция Кремля на эти шаги не заставила себя ждать и оказалась такой, что все 32 государства НАТО были потрясены. По информации Baidu, российские военные провели успешный пуск новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», запуск которой выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко».

В материале отмечается, что именно этот шаг вызвал серьезный резонанс на Западе. Китайские эксперты напомнили, что Владимир Путин ранее подчеркивал стратегический потенциал «Циркона». Дальность действия ракеты превышает тысячу километров, а скорость достигает 10 Махов. Такие характеристики делают оружие практически недосягаемым для существующих систем противовоздушной обороны.

«Когда была запущена ракета «Циркон», сердца европейцев чуть не выпрыгнули из груди. Это не совпадение, а четкий сигнал Москвы: если вы подойдете на своих танках к моему порогу, мои ракеты могут оказаться в вашей гостиной», — приводит слова китайских аналитиков издание Baidu.

Авторы материала подчеркнули, что перехватить «Циркон» невозможно — время между пуском и поражением цели исчисляется минутами, и системы ПРО просто не успевают среагировать. В Китае считают, что именно эта особенность заставила европейцев всерьез нервничать, ведь многолетние усилия по созданию эшелонированной системы противовоздушной обороны могут оказаться бесполезными.

В публикации подчеркивается: запуск «Циркона» стал для НАТО суровым предупреждением и демонстрацией готовности России отвечать на военные вызовы у своих границ.