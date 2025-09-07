Telegram-канал «Военная хроника» сообщил об усилении давления российских войск на покровском направлении. По данным источника, подразделения ВС РФ вошли в Покровск и одновременно охватывают город с севера. Основные удары приходятся на район Белицкого, где ранее удерживала позиции 79-я бригада ВСУ. После массированных ударов российской авиации украинские подразделения были вынуждены отойти к Водянскому.

Постоянные авиаудары разрушают даже укреплённые позиции, а тактика точечных действий, которую называют «тактикой тысячи порезов», вынуждает украинское командование постоянно перебрасывать резервы. Однако эти передвижения сами оказываются под ударами, что ещё больше ослабляет оборону и позволяет российским силам продвигаться вперёд.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru отметил, что в Киеве рассчитывают на скорое наступление распутицы, которая может затормозить наступление. Однако, по его словам, погодные условия не станут серьёзным препятствием в условиях городских боёв. Он подчеркнул, что российские войска уже частично охватили Мирноград, и в случае продвижения на 10 километров юго-западнее агломерация окажется фактически изолированной.

Кнутов обратил внимание на возрастающее значение беспилотников. По его словам, использование «дронов-маток» с FPV-зарядами позволяет поражать цели на глубине до 30 километров. Эксперт считает, что к зиме 2025 года покровско-мирноградская агломерация окажется в крайне тяжёлом положении, а краматорско-славянская группа ВСУ может попасть в огневое окружение.