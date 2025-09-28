Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис вновь оказался в центре дискуссии после публикации в Bloomberg. Адмирал призвал альянс к действиям, которые фактически означают прямое военное столкновение с Россией: по его мнению, НАТО должно сбивать российские самолеты не только над территорией стран блока, но и над Украиной. Об этом пишет «Взгляд».

Ставридис напомнил, что еще в годы его службы, с 2009 по 2013 год, в штаб-квартире альянса велось постоянное планирование воздушной войны с Москвой, хотя на официальном уровне отношения с Россией тогда выглядели почти партнерскими. Теперь он утверждает, что конечной целью НАТО должно стать создание бесполетной зоны над Украиной.

Владимир Зеленский с первых месяцев конфликта добивался от западных союзников «закрытия неба». Однако в Брюсселе и Вашингтоне до сих пор избегали этого шага, понимая, что он приведет к масштабной эскалации. Москва неоднократно заявляла, что подобные меры могут спровоцировать прямое столкновение и даже ядерную угрозу. Тем не менее, Ставридис настаивает, что Россия «должна заплатить», и слова необходимо заменить действиями.

В то же время действующие политики проявляют больше осторожности. Генсек НАТО Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что случайные пересечения воздушного пространства, например в районе Эстонии, не должны становиться поводом для атаки на российские самолеты. В отличие от бывших военных, именно на них лежит ответственность за то, чтобы не допустить прямой войны.

Российское посольство в Копенгагене еще ранее подчеркивало, что разговоры о «вторжениях» дронов или самолетов — это инсценированные провокации.

Сам Ставридис известен как автор жестких антироссийских публикаций. Его статьи и книги всегда отличались резкой риторикой. Аналитики отмечают, что за внешней мягкостью и харизмой адмирала скрывается агрессивный курс на конфронтацию.

Сегодня он уже не занимает официальных постов и не принимает решений. Тем не менее, его голос остается символом того направления в американской политике, которое настаивает на максимальном давлении на Россию и расширении военной активности НАТО у ее границ. И хотя в Белом доме в настоящее время звучат более осторожные заявления, «Взгляд» отмечает: возврат к власти сторонников линии Ставридиса может вновь резко повысить риск прямой войны с Россией.