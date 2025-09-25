Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что его подразделение на протяжении почти двух месяцев находилось в полном окружении, удерживая позиции и сдерживая наступление украинских войск. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

По словам Алаудинова, бойцы «Ахмата» оказались заблокированы на территории животноводческого комплекса между населёнными пунктами Черкасское Поречное и Мартыновка. Несмотря на тяжёлые условия, они продолжали выполнять задачу, ежедневно уничтожая технику и живую силу противника, который пытался прорваться колоннами по ключевой дороге.

Командир отметил, что украинские подразделения долгое время предпринимали попытки пробить оборону, но спецназовцы не отступили ни на шаг. «Они почти два месяца были в полном окружении, не давая противнику пройти колонной через эту дорогу», — подчеркнул Алаудинов.

Он добавил, что ни один из бойцов «Ахмата», находившихся на этом участке, не выжил. При этом командир подчеркнул, что спецназ выполнял свой долг до конца, не покидая занимаемых позиций.

Алаудинов также напомнил, что подразделение «Ахмат» за всё время специальной военной операции на Украине не оставило ни одного участка, находившегося в зоне его ответственности.