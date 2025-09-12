Россия провела самые масштабные с начала специальной военной операции удары по военным объектам на Украине. Об этом пишет ливанское издание Al Binaa, мнение автора Хассана Хардана приводит ИноСМИ.

По данным издания, действия Москвы имели сразу несколько целей. Во-первых, они продемонстрировали способность поражать любые объекты на территории противника. Во-вторых, удары нанесли ущерб критической военной инфраструктуре Украины. В-третьих, это стало предупреждением как для Киева, так и для западных стран, активно поддерживающих его оружием и финансами.

Al Binaa связывает массированные бомбардировки с атакой украинских беспилотников на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. В Москве это нападение расценили как террористический акт и заявили, что подобные действия будут иметь жёсткий ответ.

Отмечается, что удары России выполняли сразу несколько задач. Для Украины это сигнал о том, что эскалация конфликта не пройдёт без последствий. Для Запада — напоминание о рисках прямой конфронтации в случае продолжения поставок вооружений и отказа от переговоров. Для Киева же — демонстрация уязвимости даже тех объектов, которые считались критически важными для ведения боевых действий, включая авиабазы, склады боеприпасов и топлива.

Кроме того, как подчеркивает Al Binaa, удары имеют и европейское измерение. Атака на нефтепровод «Дружба» напрямую затрагивает энергобезопасность ЕС, поскольку этот маршрут обеспечивает поставки нефти в ряд стран. Такая ситуация вызывает тревогу в европейских столицах и может заставить некоторые государства пересмотреть своё участие в украинском конфликте.