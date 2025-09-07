Компания Airbus представила спутниковые снимки, сделанные после ударов в районе Армянска в Крыму. На изображениях чётко видна крупная воронка, образовавшаяся в результате атак беспилотников «Герань-2» в конце августа. По данным источников, было зафиксировано не менее пяти попаданий. В результате серьёзные повреждения получил цех №2 «Запорожского абразивного комбината», а также административно-лабораторный корпус, где вспыхнул пожар. Передает Блокнот.

Как сообщил телеграм-канал «Донбасский партизан», предприятие имело ключевое значение для металлургической, машиностроительной и оборонной промышленности Украины. В цехе №2 производились заготовки и специальные инструменты, применявшиеся при обработке стволов артиллерийских систем и броневых деталей. Эксперты отмечают, что разрушение технологической базы нанесло значительный ущерб промышленному потенциалу страны, а восстановление займёт несколько месяцев.

Служба внешней разведки России ранее заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц распорядился скрыть следы передачи Украине крылатых ракет. Специалисты допускают, что удары могли быть нанесены немецкими Taurus либо британскими FP-5 Milanion, которые в Киеве называют «Фламинго».

Военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв назвал случившееся опасным прецедентом. По его словам, если атаки дошли до Крыма, возникает вопрос о возможности удара и по Москве.

Кроме того, 5 сентября российские войска нанесли удар по комбинату «Салют» в Днепропетровске. По данным, по объекту было выпущено около пятнадцати беспилотников «Герань». В результате предприятие было уничтожено. Как отметил военный эксперт Борис Рожин в своём телеграм-канале, «Салют» фактически использовался как скрытый центр для хранения и распределения техники, дронов, электроники и химических материалов. По его словам, он выполнял роль «узла последней мили» для снабжения украинских войск.

Руководитель фонда «Соотечественников» Александр Босых подчеркнул, что действия Фридриха Мерца могут иметь серьёзные последствия. Он указал, что замаскировать происхождение ракет Taurus невозможно, а риск их попадания на чёрный рынок создаёт угрозу уже для самого Запада.