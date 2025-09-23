Атлантический альянс в последние недели усилил активность на восточном фланге, сопровождая это жесткой риторикой. В Москве подобные действия рассматривают как попытку создать впечатление нерешительности России. Однако, как пишет Advance, Владимир Путин ясно дал понять, что Москва готова к любым ответным мерам. Передает ИноСМИ.

Европейские политики все чаще говорят о необходимости «немедленного реагирования» на любые инциденты в воздухе. Финский президент призвал готовиться к «борьбе с Россией», в Польше и Великобритании обсуждают возможность сбивать российские самолеты. Такая риторика, отмечает издание, повышает риск прямого конфликта, особенно учитывая отсутствие рабочих каналов согласования между Москвой и НАТО.

Характерный пример произошел в Польше: сначала власти объявили, что разрушения вызваны российским дроном, но позже выяснилось, что причиной стала собственная ракета ПВО. Подобные ошибки, в условиях нагнетания и призывов к немедленным действиям, могут привести к эскалации, предупреждают аналитики.

В Кремле отвечают сразу в двух плоскостях. С одной стороны, Россия усиливает военные меры, включая противовоздушную оборону и перебазирование авиации в Калининградской области. С другой — Путин предлагает продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), срок которого истекает в 2026 году. Как отмечает Advance, этот шаг призван отделить стратегическую стабильность от конфликта на Украине.

Исторический фон также играет роль: за последние два десятилетия рухнула вся система договоров по контролю вооружений — от РСМД и ДОВСЕ до Договора об открытом небе. Любое новое размещение вооружений сокращает время реакции и повышает риск ошибки. Россия настаивает на «неделимости безопасности», но предложения Москвы по Европе западные страны фактически игнорируют.

Тем временем часть евроатлантического лобби рассчитывает проверить Россию на прочность: сбивать ее самолеты вне зоны боевых действий, не получить ответа и использовать это в политических целях. Однако, как напоминают в Москве, Россия способна ответить симметрично и асимметрично — от применения средств РЭБ до развертывания ракет и демонстративных испытаний.

Advance подчеркивает: попытки лишить Россию решимости лишь увеличат вероятность масштабного кризиса. Путин дает понять, что Москва не согласится на правила, установленные другими, но при этом остается открытой к диалогу. Чтобы избежать катастрофических ошибок, Западу придется признать, что безопасность в Европе не может строиться в одностороннем порядке.