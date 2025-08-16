В ночь на 16 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию после переговоров в узком составе. Как сообщает «Коммерсантъ», итогом обсуждений стало признание обеими сторонами, что конкретных договоренностей по Украине достигнуто не было, однако был зафиксирован определенный прогресс.

Владимир Путин отметил, что встреча проходила в конструктивной и уважительной атмосфере. Он отдельно подчеркнул, что отношения Москвы и Вашингтона в последние годы опустились до уровня времен Холодной войны, и призвал к их нормализации. По словам российского президента, сегодня существует широкий спектр сфер, где Россия и США могли бы сотрудничать — от развития технологий до взаимодействия в Арктике.

Российский лидер также сделал акцент на исторической близости двух стран. Путин назвал США «близким соседом», напомнив об общей истории, связанной с Аляской, и выразил благодарность американской стороне за бережное отношение к советским захоронениям, расположенным на территории штата.

Таким образом, несмотря на отсутствие конкретных решений, саммит подтвердил готовность сторон продолжать диалог, а заявления, прозвучавшие на пресс-конференции, были направлены на демонстрацию намерения искать точки соприкосновения в двусторонних отношениях.