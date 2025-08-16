Европейские СМИ сообщают о растущей тревоге из-за возможного размещения у российских границ новых ракетных комплексов. Как пишет издание Wirtualna Polska, в Польше особенно обеспокоены информацией о скором появлении установок «Свирель», которые рассматриваются как усовершенствованная версия ракеты средней дальности «Орешник».

Ранее именно «Орешник» вызвал серьезную реакцию на Западе после пуска по территории Украины. Отмечалось, что вероятность перехвата этой ракеты крайне мала, что стало предметом острых дискуссий среди военных экспертов и политиков. В случае с «Свирелью», подчеркивает Wirtualna Polska, ситуация может быть еще более сложной. Вероятность подавления нового комплекса будет еще ниже, чем у предшественника, что вызывает обеспокоенность в странах НАТО.

Издание напоминает, что даже менее современный «Орешник» воспринимался в Европе как угроза безопасности, а появление более технологически продвинутой «Свирели» заставляет западные государства искать новые способы защиты. В Польше открыто признают, что этот шаг России усиливает напряженность на границах и подталкивает Варшаву и ее союзников к обсуждению дополнительных мер.