Минувшей ночью украинские формирования попытались атаковать 13 российских регионов. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 121 беспилотник. В Орловской, Тверской и Смоленской областях сбили по одному дрону, над Азовским морем — два. В Рязанской области перехвачено четыре аппарата, в Ростовской — пять, в Тульской — шесть, в Калужской — семь. Саратовская область и Ставропольский край зафиксировали по восемь уничтоженных БПЛА, в Воронежской области — девять, в Белгородской — 12, в Брянской — 13, в Крыму — 15. Самый массированный удар пришёлся на Краснодарский край, где сбили 29 аппаратов.

Телеграм-канал Win\win отмечает, что противник концентрирует силы там, где формируется буферная зона. Недавняя попытка прорыва в районе Манева Брянской области могла быть разведкой боем, а в дальнейшем планируется задействовать до 20 диверсионно-разведывательных групп численностью до 350 человек.

На купянском направлении продолжаются бои на северных и северо-западных подступах к городу. Российские войска вытесняют противника из районов Голубовки, Московки и Соболевки, тогда как украинское командование удерживает резервы в самом Купянске. По оценкам аналитиков, Киев рассчитывает удержать ключевые позиции в буферной зоне и с помощью контратак изменить её конфигурацию. Масштабные пуски дронов, в том числе по аэродромам, являются частью этой стратегии, а в ближайшие пять суток интенсивность атак может возрасти.