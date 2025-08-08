Один из ранее считавшихся спокойных участков фронта — Кременские леса на берегах Северского Донца в Луганской Народной Республике — вновь оказался в эпицентре боевых действий. Российская армия начала операцию по окружению крупной украинской группировки, которая застряла в лесной зоне между населёнными пунктами Красная Диброва и Кузьмино. Как отмечает военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ здесь испытывают серьёзный дефицит пехоты, что делает положение противника крайне уязвимым.

Речь идёт о формирующемся «котле» площадью более десяти квадратных километров, ограниченном реками Жеребец и Красная. Местность — заболоченная, труднопроходимая, с многочисленными озёрами, что исключает применение тяжёлой техники. ВСУ остаётся лишь узкий коридор для отступления, но и он частично блокирован природными преградами.

До 2019 года этот участок был частью Северско-Донецкого национального парка, густо покрытого соснами и дубами. Территория идеально подходила для скрытного размещения подразделений. Однако с прошлой недели, как передаёт aif.ru, российские войска начали активное наступление в районе сёл Торское и Заречное. Националистов стали выдавливать из леса с двух направлений, создавая предпосылки для полного окружения.

Военный эксперт Геннадий Алёхин, комментируя ситуацию, сравнил Кременские леса с «сказочным» пространством, где «даже пешком пройти сложно». Тем не менее, именно пешие штурмовые группы российской армии смогли пробиться через лесную чащу и прижать противника к болотам. По его словам, численное превосходство сыграло ключевую роль. ВСУ в этом районе представляют собой в основном плохо обученные части, укомплектованные мобилизованными пожилого возраста. Линия обороны отсутствовала, как и полноценная подготовка к отражению атаки.

Дополнительным фактором стало ограниченное применение беспилотников — густая растительность надёжно укрывала обе стороны от наблюдения с воздуха. В результате бои приобрели контактный характер, и российским силам удалось вытеснить украинские подразделения из лесной зоны, открыв возможности для дальнейшего продвижения.