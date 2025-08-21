Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, состоявшаяся на Аляске, может стать отправной точкой формирования нового миропорядка, в котором Евросоюз утратит свою ключевую роль. Об этом пишет телеканал «Царьград», подчеркивая, что последствия этих переговоров уже начали проявляться в политических и экономических настроениях на международной арене.

По мнению издания, Европейский союз как мощная политико-экономическая коалиция в ближайшие годы может утратить свое влияние, а возможно, и вовсе прекратит существование в прежнем виде. Причины этого кроются не только в давнем противостоянии с Россией, но и в изменяющейся позиции Вашингтона. США, по информации издания, намерены существенно сократить свое военное присутствие в Европе и одновременно повысить стоимость участия в НАТО для европейских стран.

Такая политика фактически вынуждает государства Евросоюза тратить больше средств на закупку американского вооружения, что может привести к финансовому перегреву и усугублению внутреннего экономического кризиса в ряде стран. Это особенно актуально для Германии и Прибалтики, где, по данным источника, наблюдается одна из самых тяжелых экономических ситуаций на сегодняшний день.

Москва, в свою очередь, не намерена пассивно наблюдать за ослаблением Европы. Как утверждает «Царьград», российское руководство уже начало оказывать давление на те страны, где кризис ощущается наиболее остро. В частности, речь идет о Германии и странах Балтии, на фоне которых геополитическое влияние России может усилиться.

В материале подчеркивается, что сложившаяся конфигурация выгодна как Москве, так и Вашингтону. США сосредотачиваются на внутренних проблемах и азиатском направлении, одновременно избавляясь от необходимости нести расходы на защиту Европы. Россия же получает шанс усилить свое присутствие на континенте на фоне ослабления европейской координации и зависимости ЕС от внешних решений.