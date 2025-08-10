В августе 2025 года корпорация RAND представила свою последнюю «Оценку возможностей США и Китая в вооружённом конфликте», в которой анализируются текущие стратегические возможности обеих сторон в условиях возможного вооружённого столкновения. Согласно этому отчёту, США располагают в Индо-Тихоокеанском регионе 11 постоянных баз, семь авианосцев и около 130 000 военнослужащих. В случае обострения конфликта в Тайваньском проливе американские силы смогут оперативно перебросить до 80 000 человек в течение 48 часов. В то время как Народно-освободительная армия Китая (НОАК) насчитывает два миллиона военнослужащих, проблемы с географией, логистикой и командованием ограничивают её эффективность, что снижает вероятность использования только активных сил. Пишет китайский портал Sohu, перевод представлен изданием Discover24.ru.

Одной из главных угроз для Китая является развертывание американских вооружённых сил по всему региону. Глобальные возможности США больше не ограничиваются сдерживанием, а становятся фактическим вызовом внутренней безопасности Китая. Совместные ракетные комплексы США и Японии на Окинаве, планируемые на 2023 год, способны эффективно воздействовать на Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря. По словам командующего Тихоокеанским флотом США, целью этих ракет будет блокировка Тайваньского пролива. Параллельно с этим развивается концепция «Цепи пяти островов», включающая стратегические базы в таких регионах, как Окинава, Алеутские острова и Диего-Гарсия. Все эти меры создают многослойное кольцо окружения Китая.

Японская газета «Санкэй Симбун» сообщает, что «Четырехсторонний диалог по безопасности» между США, Японией, Индией и Австралией будет проводить совместные учения по быстрому реагированию в Индо-Тихоокеанском регионе. Это ещё больше усиливает глобальное развертывание сил США, поскольку войска союзников, таких как Австралия, Великобритания и Канада, поочередно размещаются на ключевых объектах в регионе, включая Гуам и Окинаву. Это давление увеличивает военные возможности США по воздействию на прибрежные районы Китая.

В отличие от США, Китай имеет гораздо большее количество военнослужащих, однако, по мнению американских военных, это не даёт ему решающее преимущество в современном конфликте. Ожидается, что в случае эскалации конфликта на юго-восточном побережье Китая будут развернуты около 400 000 солдат. Однако, учитывая высокоразвёрнутую «огневую сеть» США и современную спутниковую разведку, Китай сталкивается с серьёзными трудностями в логистическом обеспечении и координации своих сил. Опыт российско-украинской войны показывает, что даже самые мощные армии могут оказаться уязвимыми перед современными угрозами, такими как дроновые атаки и кибервойна.

Система вооружённых сил США, включая спутниковое наблюдение и беспилотники, способны эффективно ослабить контроль Китая на ранних этапах конфликта. С точки зрения американских экспертов, первыми целями в случае войны станут прибрежные аэропорты Китая, ракетные установки и радиолокационные станции, с целью парализовать его командование и развертывание войск.

Однако Китай не ограничивается только активными силами. Важным элементом обороны является так называемая «вторая линия обороны» — использование резерва и интеграция гражданских технологий в военные нужды. Китай активно использует военные дроны, которые стали ключевым элементом в конфликте в Украине. Промышленность Китая, включая компанию DJI Innovations, занимает лидирующие позиции в производстве дронов, что даёт Китаю значительное преимущество в развертывании разведывательных и ударных беспилотников. Кроме того, китайские технологии 5G также успешно адаптируются для военных нужд, что позволяет интегрировать гражданские инфраструктуры в военную систему.

Кроме того, Китай активно развивает национальную мобилизацию. В 2024 году было запущено специальное управление по делам ветеранов, которое обеспечило эффективную мобилизацию 12 миллионов резервистов, что даёт возможность быстро реагировать на кризисы. В ходе учений 2023 года была продемонстрирована интеграция гражданских и военных сил, что позволило существенно повысить мобильность и эффективность транспортировки грузов и военнослужащих.

В 2025 году китайские официальные лица не раз подчеркивали, что мирное воссоединение Тайваня с материковым Китаем остаётся важнейшей целью. В ответ на угрозы сепаратизма Китай продолжает укреплять свою оборону, не только с помощью регулярных сил, но и через использование резервных и гражданских ресурсов. Принцип «одного Китая», признанный международным сообществом, остаётся основой внешней политики Китая, что делает любые военные действия на Тайване крайне маловероятными в долгосрочной перспективе. Важнейшим элементом стратегии Китая является создание надежной «второй линии обороны», которая может поддерживать страну в случае внешнего вмешательства, используя гражданские ресурсы для усиления военных возможностей.