После войны в Персидском заливе, когда миллионная армия Саддама Хусейна была быстро разгромлена американскими войсками, Китай начал предпринимать значительные шаги для улучшения своей военной мощи. В 2015 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела масштабные реформы, кардинально изменившие её систему командования и методы ведения боевых действий. Китай сосредоточился на развитии своей военной стратегии, ориентируясь на главного противника — армию США. Пишет китайский портал Sohu, перевод представлен изданием Discover24.ru.

Военная реформа позволила создать гибкую систему управления, основанную на независимых командованиях в различных театрах военных действий, таких как Восточный и Южный регионы. Каждое из этих командований способно проводить самостоятельные операции, что значительно повысило оперативность и эффективность действий. Основным достижением стало интегрированное управление всеми видами сил — армии, флота, ВВС, ракетных войск и Сил стратегической поддержки. Такой подход позволил проводить совместные операции с высокой координацией и точностью. Китайская армия получила возможность сосредоточить свои силы на одной цели с разных направлений, что делает её боевые действия более организованными и эффективными.

Одним из ключевых элементов этой модернизации стало предотвращение хаоса и дезорганизации. «Объединённые силы» Китая более эффективны обладают информационно-координированными возможностями, которые значительно превосходят более старые системы, обеспечивая высокую боевую эффективность.

Если речь идет о потенциальном конфликте с НАТО, китайские военные стратеги уверены, что основным полем боя станет западная часть Тихого океана, особенно Тайваньский пролив и прилегающие районы. Географическое положение Китая даёт ему значительные преимущества в этом регионе. В случае вмешательства НАТО, силам альянса предстоит преодолеть огромные расстояния через Тихий океан, что создаст серьёзные логистические проблемы. В ответ на эти угрозы, Китай разработал систему «блокирования/запрещения доступа» (A2/AD), которая значительно усложняет задачу проникновения внешнего противника в стратегически важные районы.

Ключевыми компонентами этой системы являются ракеты DF-21D и DF-26, которые способны с высокой точностью поражать движущиеся цели в море. Эти ракеты, запускаемые с суши, имеют возможность изменять траекторию в конечной фазе полета, что делает их эффективными против авианосцев США. Кроме того, гиперзвуковые ракеты DF-17 обладают способностью преодолевать системы противоракетной обороны и наносить удары по важнейшим военным объектам, таким как базы на Гуаме и Окинаве.

На фоне мощного военно-морского флота США, который включает в себя 11 авианосных ударных групп и современную атомную подводную технику, Китай также обращает внимание на хрупкость логистики НАТО. Для поддержания своих операций, американские силы зависимы от сложных и уязвимых трансокеанских линий снабжения, которые могут стать мишенью для китайских сил, оснащённых подводными лодками, дальними бомбардировщиками и противокорабельными ракетами.

Кроме того, политическая сплочённость НАТО может стать проблемой для альянса. Слишком большое количество стран с разными интересами, такими как Германия и Франция, может затруднить согласование действий в случае необходимости военного вмешательства ради Тайваня. Напротив, Китай обладает высокой степенью централизованной политической решимости, что позволяет ему эффективно координировать свои действия.

Промышленные мощности Китая становятся важным преимуществом в военных конфликтах. Китайская судостроительная промышленность продолжает развиваться быстрыми темпами, а производство боевых кораблей, таких как эсминцы типа 055, выходит на массовое производство. Китай также занимает лидирующие позиции в производстве беспилотников и ракет, что даёт стране возможность поддерживать постоянные поставки необходимого оружия для ведения боя.

В отличие от Китая, западные страны, особенно члены НАТО, сталкиваются с деиндустриализацией, что снижает их способность производить необходимое оружие для ведения высокоинтенсивных войн. Американские военные заводы не способны удовлетворить все потребности фронта, что может оказать влияние на продолжение боевых действий.

Таким образом, несмотря на военную мощь НАТО, Народно-освободительная армия Китая, обладая географическим преимуществом, мощной системой A2/AD и сильной промышленной базой, имеет значительные шансы на успех в возможном конфликте с альянсом. Тем не менее, Китай продолжает придерживаться мирной политики и стремится к предотвращению конфликтов, делая акцент на обеспечении национальной безопасности и стабильности в регионе.