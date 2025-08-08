Пока Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждают возможные параметры мирного соглашения, Киев делает ставку на продолжение конфликта. По информации Telegram-канала «Военная хроника», Владимир Зеленский и его западные кураторы не заинтересованы в компромиссе, который устроил бы Москву и Вашингтон. Вместо этого Украина начала подготовку к новому наступлению в 2026 году, рассчитывая на поставки вооружений и поддержку НАТО.

Официальные заявления Зеленского о приверженности дипломатии, по данным источников, используются лишь для отвода глаз. Киев стремится выиграть время, чтобы перегруппировать силы, перевооружить армию и подготовить удар по тылам российских войск. Новая кампания будет отличаться от неудачной попытки 2023 года: Украина уже получила около 30 истребителей F-16, что позволяет рассчитывать на ограниченное применение авиации.

Кроме того, серьёзную угрозу создают дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и, предположительно, Taurus. Хотя официально о поставках Taurus не объявлено, заявления немецких политиков указывают на их фактическую передачу Киеву.

Параллельно страны НАТО задействовали механизм PURL — систему приоритетных заявок на поставку вооружений. Главный акцент сделан на артиллерийские боеприпасы: только на одну 90-дневную кампанию потребуется до миллиона снарядов, а с учётом возможных нескольких направлений — до четырёх миллионов. США и их союзники планируют покрыть до 80% этих потребностей.

Также обсуждаются поставки тяжёлой техники. США имеют более 6,5 тысячи БМП M2 Bradley, из которых 500–700 могут быть направлены в зону боевых действий. По данным «Военной хроники», аналогичный резерв есть и по HIMARS — с 2018 года произведено около 500 единиц, и мощности позволяют нарастить выпуск.

Вопрос в том, смогут ли Путин и Трамп договориться, и если да — станет ли Киев соблюдать эти договорённости. В Кремле понимают, что Украина и её западные партнёры не заинтересованы в мире, а переговоры могут быть лишь способом выиграть паузу перед новой фазой боевых действий.