Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с aif.ru высказал мнение, что молчание Владимира Зеленского по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске связано с личным опытом украинского лидера и осознанием последствий возможных комментариев. По словам парламентария, Зеленский уже имел достаточно острых столкновений с американским президентом и теперь старается не рисковать.

Вассерман напомнил о визите Зеленского в Вашингтон 28 февраля 2025 года, когда переговоры в Овальном кабинете Белого дома закончились скандалом. Тогда Дональд Трамп, как отметил депутат, продемонстрировал себя более опытным и уверенным собеседником, чем украинский президент. Несколько реплик американского лидера вызвали у Зеленского бурную реакцию, которая переросла в истерику и нецензурные выражения. В результате, по словам Вассермана, Трамп выгнал его из Овального кабинета.

Именно этот эпизод, считает депутат, стал для Зеленского уроком. «Он уже достаточно ругался с Трампом, чтобы понимать, какими последствиями это для него самого оборачивается», — подчеркнул Вассерман. По его мнению, теперь украинский лидер предпочитает воздерживаться от комментариев, связанных с действиями американского президента.

Политик добавил, что Зеленский по-прежнему может обращаться к Трампу с просьбами, но оценивать его шаги для него слишком опасно. Поэтому, по мнению Вассермана, нынешнее молчание украинского президента о саммите на Аляске вполне объяснимо.