Российский танк 70-го мотострелкового полка уничтожил наблюдательные пункты ВСУ под Малой Токмачкой. Машина вела огонь прямой наводкой под прикрытием артиллерии и под постоянными атаками FPV-дронов.

Задачей экипажа было с помощью минного трала проделать проход и отвлечь внимание противника. В ходе боя по танку было направлено 24 беспилотника, однако благодаря системе антидроновой защиты он продолжил движение.

В итоге машина подорвалась на мине, но поставленная задача была выполнена. Экипаж остался жив. Командиром танка был военный с позывным Сургут. Наводчиком-оператором выступал боец по прозвищу Квадрат, а управление машиной осуществлял военнослужащий с позывным Цыган.

Видео боя опубликовал RT, назвав его «супергеройским».