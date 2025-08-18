В украинской армии фиксируется рост числа женских подразделений, включая батальоны, где женщины выполняют боевые задачи наравне с мужчинами. Как отмечают источники, на фронте уже действуют отряды, в которых женщины выступают операторами беспилотников и миномётных установок.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru подчеркнул, что одна из причин такого явления связана с нехваткой подготовленных специалистов. По его словам, сегодня операторы БПЛА имеют критическое значение на поле боя и в определённых условиях оказываются даже важнее снайперов. Миномётные расчёты также остаются целью охоты, поскольку современные 60-мм и 82-мм системы, в том числе польского производства, представляют серьёзную угрозу.

Дандыкин отметил, что кадровый дефицит вынуждает украинское командование направлять женщин на фронт, причём к этому привлекают даже тех, кто ранее служил в санитарных или медицинских подразделениях. Эксперт уверен, что тенденция сохранится, так как темпы мобилизации мужчин не обеспечивают необходимого пополнения армии.

По словам Дандыкина, в дальнейшем женщины будут занимать всё больше должностей в Вооружённых силах Украины. Уже сейчас среди них есть не только операторки беспилотников и миномётчицы, но и снайперы, связисты, бойцы штурмовых групп. Кроме того, женщины всё активнее привлекаются к разведывательной деятельности, особенно в ближнем тылу.