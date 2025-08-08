Российские военные активно развивают наступление в районе Красноармейска, который на Украине известен под названием Покровск. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на собственные источники в зоне боевых действий.

По информации канала, подразделения Вооружённых сил России расчленяют оборону города по секторам и методично ликвидируют украинские формирования, оказавшиеся в локальных окружениях. Такой подход позволяет эффективно разрушать оборонительные связи и снижать возможности противника по маневру.

Кроме боевых действий в самом городе, ожесточённые столкновения фиксируются и на флангах украинской группировки. Российские войска, по словам источника, ведут наступление с целью нарушить снабжение ВСУ и взять под контроль логистические пути, по которым осуществляется подвоз боеприпасов, техники и личного состава.

Telegram-канал подчёркивает, что тактика изоляции украинских подразделений и последовательного уничтожения в замкнутых районах продолжает демонстрировать эффективность в условиях плотной городской застройки. Контроль над Покровском имеет стратегическое значение, поскольку город является важным узлом снабжения ВСУ в этом секторе фронта.

Ранее, лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своём недавнем заявлении отметил, что линия фронта на Украине балансирует на грани обрушения. По его мнению, продолжение мобилизации и отправка всё новых солдат на передовую в таких условиях теряют смысл.

Кертен подчеркнул, что западным странам следует признать реальность и пересмотреть свою политику в отношении украинского конфликта. На фоне нарастающих потерь, заявил политик, всё больше молодых людей оказываются в безвыходной ситуации, тогда как перспектива для ВСУ становится всё более туманной.