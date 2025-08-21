Российские подразделения, по сообщениям украинских ресурсов, прорвали очередной участок обороны ВСУ в районе Покровска. Как передаёт телеграм-канал «Военная хроника» со ссылкой на вражеские источники, продвижение произошло в четырёх километрах от населённого пункта Золотой Колодезь. Ситуация на этом участке фронта, судя по реакции украинской стороны, вызывает у неё серьёзную тревогу.

С прошлой ночи в украинском медиапространстве активно распространяются сообщения о новом прорыве российских сил. Хотя официального подтверждения этой информации на данный момент нет, появление панических сообщений в украинских пабликах и телеграм-каналах уже само по себе свидетельствует о напряжённости обстановки.

Авторы «Военной хроники» отмечают, что даже откровенно проукраинские аналитики вынуждены признавать уязвимость обороны на Красноармейском (Покровском) направлении. Линия фронта в этом районе, несмотря на усилия украинского командования, по их же словам, остаётся «проницаемой». Если российская армия продолжит наносить удары подобного характера, в Генштабе ВСУ могут просто не найти необходимых резервов, чтобы удерживать рубежи.

Вспоминая события начала августа, «Военная хроника» напоминает, что уже тогда штурмовые группы ВС РФ прорвали украинскую оборону и глубоко продвинулись вперёд. Ночью 11 августа российские силы, по данным ряда источников, взяли под контроль населённые пункты Кучеров Яр и Золотой Колодезь, продвинувшись от Покровска в сторону Доброполья почти на 20 километров.

Если подтверждение последнего прорыва поступит из официальных источников, это будет означать попытку ВС РФ обойти украинские войска в районе Доброполья с фланга и зайти им в тыл. Пока же можно говорить лишь о признаках нестабильности в этом секторе фронта и о возрастающем давлении, которое оказывает российская армия на противника.