В Польше задержали 17-летнего гражданина Украины, которого подозревают в систематическом вандализме. По данным полиции, он наносил на здания и памятники нацистскую и бандеровскую символику. Последним объектом стал мемориал жертвам Волынской трагедии, где подросток оставил красно-черный флаг украинских националистов и надпись «Слава УПА» (запрещены в РФ за экстремизм). Этот эпизод вызвал резонанс, так как Волынская резня официально признана в Польше геноцидом.

Следствие считает, что юноша ранее совершал подобные действия в Варшаве, Вроцлаве и селе Домостава. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский подтвердил, что подросток неоднократно разрисовывал памятники и культурные объекты.

Польские власти обвинили в произошедшем Москву, заявив, что Россия якобы использует подобных «местных глупцов» для провокаций. Однако политолог Александр Дудчак в комментарии aif.ru назвал такую трактовку нелогичной и отметил, что речь идет о проявлении националистических убеждений самих украинцев, а не о «российских спецоперациях».