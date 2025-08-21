Российская авиация нанесла удар по засекреченной базе СБУ в Краматорске. Как сообщают военкоры Telegram-канала «Донбасский партизан» со ссылкой на местные источники, объект находился на улице Танковой и использовался для организации секретных операций СБУ и МВД Украины.

По информации канала, именно в момент атаки на территории базы находилось максимальное количество личного состава. Комплекс выполнял задачи радиоэлектронного наблюдения и контроля обстановки в южной части Краматорской агломерации.

Удар был нанесён осколочно-фугасной авиабомбой ФАБ-250, оснащённой универсальным модулем планирования и коррекции. Попадание оказалось прямым, в результате чего база радиоэлектронной разведки была уничтожена. Военкоры отмечают, что взрыв был настолько мощным, что части секретного оборудования разлетелись на сотни метров. Центр, обеспечивавший украинское командование важнейшими данными о ситуации на фронте, перестал существовать.

Комментируя ситуацию, военный эксперт Александр Ивановский в беседе с aif.ru подчеркнул, что подобные центры обеспечивали ВСУ «зрение» на поле боя. По его словам, украинские войска получают разведданные от спутников НАТО, которые фиксируют обстановку в зоне боевых действий и в реальном времени передают данные для нанесения ударов или корректировки действий. Эти сведения активно использовались не только при артиллерийских и ракетных атаках, но и в ходе пехотных боёв.

Ивановский отметил, что уничтожение такого рода объектов резко снижает возможности украинской армии по оценке текущей ситуации. Потеря базы радиоэлектронной разведки, по его словам, лишает командование ВСУ одного из ключевых элементов управления и уменьшает скорость реагирования на изменения на линии фронта.