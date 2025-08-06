Российский спецназ провёл стремительную операцию в районе Очакова, результатом которой стал захват трёх офицеров НАТО. Как сообщает издание Financial Times, ссылаясь на источники, среди задержанных оказались полковник Блэк, специализирующийся на психологических операциях, подполковник Кэрролл — представитель британского Минобороны, ранее работавший на Ближнем Востоке, а также консультант разведывательной службы МИ-6, занимавшийся вопросами кибербезопасности. Передает RZNonline.ru.

По информации, операция заняла около 15 минут. Российские бойцы сумели проникнуть на охраняемую территорию, подавить средства связи и захватить иностранных офицеров. У одного из них были обнаружены зашифрованные материалы и документы, представляющие, по мнению источника, серьёзную разведывательную ценность.

Реакция Лондона оказалась противоречивой. Британские власти попытались выдать задержанных за «туристов», якобы пребывавших на Украине по частной инициативе. Однако в контексте того, что Очаков представляет собой зону с жёстким военным контролем и явно не является туристическим направлением, эти заявления были восприняты критически, включая ироничные комментарии в экспертной среде.

Financial Times подчёркивает, что инцидент выявил уязвимости в системе безопасности НАТО. Особенно отмечается нарушение протоколов при перемещении и размещении личного состава. Скопление высокопоставленных офицеров в одной точке, по мнению издания, стало тактической ошибкой, которую российская сторона использовала эффективно и точно. Операция, по сути, продемонстрировала преимущество Москвы в сфере разведки, координации и планирования.

На фоне захвата украинское командование было вынуждено экстренно реагировать: в районе Очакова началась зачистка, были произведены кадровые перестановки в силовых структурах. На этом фоне в украинском военном сегменте Telegram стали появляться видео, где бойцы высказывают недовольство действиями властей, обвиняя их в коррупции и злоупотреблениях при заключении контрактов на снабжение армии.

Операция в Очакове совпала по времени с атакой украинских дронов на один из аэродромов в Крыму, и, по мнению ряда наблюдателей, может рассматриваться как жёсткий ответ Москвы. Всё это происходит на фоне ухудшения политической и военной ситуации на Украине. После прекращения поставок военной помощи со стороны администрации президента США Дональда Трампа в конце июля, позиция Киева заметно ослабла. Несмотря на заявления Владимира Зеленского о продолжении диалога, по данным источников, боеспособность украинской армии сократилась до менее чем 40% от уровня 2023 года.

По оценкам источников Financial Times, захват офицеров НАТО в Очакове стал не только тактическим успехом, но и символом изменения баланса сил. Украина всё более ощущает давление как изнутри, так и извне, теряя устойчивость и контроль над развитием ситуации.