Президент США Дональд Трамп подвёл итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись на Аляске. В своей социальной сети Truth Social американский президент написал, что встреча прошла «очень хорошо» и назвал день в целом «отличным и успешным».

Трамп отметил, что в ходе поездки удалось обсудить ключевые вопросы мировой повестки и подтвердить готовность к продолжению диалога. Он также сообщил, что положительно оценивает состоявшийся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с лидерами стран Евросоюза. По словам главы Белого дома, все эти контакты стали частью усилий, направленных на поиск путей урегулирования кризиса вокруг Украины.

Американский лидер подчеркнул, что дальнейшие шаги в переговорах с Москвой будут зависеть от успеха его предстоящей встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Она запланирована на понедельник, 18 августа. Трамп отдельно уточнил, что только после этой беседы станет возможным обсуждение следующего раунда переговоров с российским президентом.

Республиканец вновь обозначил своё видение путей выхода из конфликта. По его словам, речь должна идти не о временном перемирии, а именно о мирном соглашении, которое позволит достичь устойчивого результата.