Британский журнал The Economist обратил внимание на то, как президент США Дональд Трамп стремился произвести впечатление на российского лидера Владимира Путина во время их встречи на Аляске. Издание отмечает, что глава Белого дома, известный как яркий шоумен, сделал всё, чтобы подчеркнуть значимость события и продемонстрировать силу Соединённых Штатов.

По данным, уже организация прибытия двух лидеров выглядела продуманной. Самолёты Путина и Трампа были припаркованы на аэродроме рядом друг с другом, и главы государств практически одновременно сошли по трапам. Этот жест синхронности, сопровождавшийся приветствием на глазах у журналистов и камер, добавил символизма встрече.

Журнал отдельно подчеркнул момент их рукопожатия, которое выглядело тёплым и уверенным. Авторы материала расценили это как сигнал уважения и готовности к конструктивному диалогу. Однако главным элементом стал тщательно организованный пролёт американских стратегических бомбардировщиков B-2 в сопровождении четырёх истребителей F-35. Издание пишет, что этот демонстративный манёвр выглядел как попытка Трампа подчеркнуть военную мощь США на фоне переговоров с российским президентом.

В статье отмечается, что действия американского лидера носили характер символического спектакля, где военная составляющая сочеталась с дипломатическими жестами. The Economist делает вывод, что Дональд Трамп намеренно выстроил встречу таким образом, чтобы одновременно показать уважение к российскому коллеге и продемонстрировать силу американского государства.