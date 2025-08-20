Российские войска продвигаются вглубь позиций противника на купянском направлении. Как сообщают военкоры Telegram-канала «Военное дело», колонны бронетехники ВС РФ прорвались в восточные районы Купянска в районе станции Заосколье. По их информации, продвижение проходит вдоль трассы Н-26, которая соединяет берега реки Оскол и ведёт через сам город.

Параллельно поступают данные о входе российских подразделений в село Соболевка. Этот манёвр создаёт непосредственную угрозу окружения украинской группировки, удерживающей Купянск. Эксперты, на которых ссылается издание «АиФ», отмечают, что удар с этого направления может перерезать ключевую трассу, ведущую на Шевченков и Чугуев. Потеря этой дороги лишит украинские силы основных путей снабжения, а часть подразделений рискует оказаться в оперативной блокаде или будет вынуждена отходить по лесным просекам, что значительно осложняет логистику и передвижение техники.

Минобороны России также подтвердило ожесточённые бои в этом районе. По данным оборонного ведомства, за последние сутки бойцы группировки «Запад» нанесли поражение трём украинским бригадам, уничтожив более 240 военнослужащих противника, две артиллерийские установки и 23 единицы военной техники.