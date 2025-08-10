Священник Русской православной церкви Владимир Головин высказался о распространённом представлении о смертных грехах. Как отметил духовный наставник, в Библии смертными называются лишь четыре проступка, а не семь, как принято считать.

По словам Головина, в Ветхом Завете за эти деяния полагалась смертная казнь в форме побиения камнями. Речь идёт о хуле на Бога, убийстве, разврате и серьёзном унижении родителей. Именно эти грехи, подчеркнул священник, приводят к утрате присутствия Святого Духа у человека.

Отдельно Головин остановился на теме рукоблудия, отметив, что, несмотря на разные точки зрения, он не относит этот поступок к числу смертных грехов. Остальные нарушения, даже если они считаются тяжкими, по его словам, не вызывают таких духовных последствий, как четыре упомянутых в Писании.

В завершение беседы, как передаёт Кулик, священнослужитель напомнил евангельский эпизод о женщине, которую хотели побить камнями. Христос тогда обратился к толпе со словами: «Кто из вас без греха — пусть первый бросит камень», а затем сказал ей: «Я тебя не осуждаю. Иди и больше не греши». По словам Головина, этот пример показывает, что даже в случае тяжкого проступка человек может получить шанс на покаяние и исправление.