В Сумской области произошла перестрелка между колумбийскими наемниками и украинскими боевиками, сообщает aif.ru. Доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян заявил, что версия Киева о случайности не соответствует действительности. По его словам, конфликты между иностранцами и бойцами ВСУ происходят регулярно из-за недоверия и борьбы за ресурсы.

Ераносян отметил, что колумбийцев привлекают обещаниями высоких выплат, но на деле их используют как «пушечное мясо». Они оказываются в первых рядах атак, а погибших часто даже не эвакуируют. Выжившие же получают меньше обещанного.

Подобные проблемы проявлялись и раньше. В 32-й бригаде ВСУ, по данным украинских СМИ, уже случалась перестрелка между британскими наемниками и мобилизованными украинцами из-за лучших условий снабжения иностранцев. В итоге британцев отвели в тыл, а украинцев направили в штурмовые отряды.

Еще одной причиной столкновений остается языковой барьер. В Сумской области колонну с колумбийцами приняли за российских военных и обстреляли. Эксперт связал такие случаи и с новой тактикой ВС РФ, основанной на глубоких прорывах. По словам Ераносяна, это дезориентирует украинские подразделения, и они нередко открывают огонь по своим.