ВКС России нанесли прицельный удар по стратегическому объекту в Константиновке, уничтожив автомобильный мост. Как сообщили бойцы 4-й мотострелковой бригады ВС РФ, для операции была использована самая мощная авиабомба из арсенала, применяемого в зоне специальной военной операции, — ФАБ-3000 УМПК.

Трехтонный планирующий боеприпас поразил цель с высокой точностью, попав прямо в пролет моста. Конструкция обрушилась на проходящую под ним железнодорожную линию, что привело к блокировке движения сразу по двум направлениям. По словам военных, такие удары наносятся исключительно по стратегическим объектам противника, чтобы нарушить его логистику и сократить возможности для переброски сил и техники.

«Ежедневно наши бойцы отодвигают линию фронта всё дальше. У противника остаётся всё меньше вариантов развития событий. Мы уже близко», — говорится в описании видеозаписи, опубликованной бойцами 4-й мотострелковой бригады.

ВКС России активно применяют ФАБ-3000 для уничтожения укреплённых позиций. Накануне, по информации бойцов, аналогичный боеприпас был использован для удара по многоэтажному зданию на окраине Покровска, где находилась егерская бригада ВСУ. Здание было полностью разрушено вместе с находившимися внутри украинскими военнослужащими.

