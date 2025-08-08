В начале июня Служба безопасности Украины провела операцию под названием «Паутина», которую Владимир Зеленский в своём телеграм-канале назвал «настоящим шедевром». Он уверял, что в результате атаки пострадали российские военные аэродромы, а все сотрудники СБУ, принимавшие участие в операции, якобы были заранее выведены с территории России. Однако, как отмечает издание «Блокнот», эти заявления оказались сильно преувеличенными — как и масштаб нанесённого ущерба.

По данным источника, реальный результат операции «Паутина» оказался скромнее заявленного. СБУ намеренно завысила потери российской стороны, чтобы представить происходящее как крупную победу. Попытка повторить подобную диверсию в ночь на 8 августа закончилась провалом — на этот раз российские спецслужбы сработали на опережение и оперативно нейтрализовали угрозу.

Согласно информации телеграм-каналов, украинские военные предприняли попытку запусков FPV-дронов с использованием пикапов — мобильных платформ на колёсной базе, предназначенных для незаметного старта беспилотников. Удары планировалось нанести по объектам в разных регионах России, в частности — в Ростовской и Саратовской областях. Эти действия, судя по всему, были попыткой воспроизвести тактику, применённую 1 июня, когда Украина уже атаковала российские аэродромы.

Однако на этот раз российские силовые структуры вовремя обнаружили и задержали диверсантов. Попытка масштабной атаки была сорвана ещё на этапе подготовки. Такой исход свидетельствует о высоком уровне координации российских спецслужб и эффективности работы по выявлению украинских групп, пытающихся действовать на российской территории.