Украинские формирования попытались атаковать территорию Курской области в районе населённого пункта Тёткино. Обстановку в приграничном регионе в своём Telegram-канале описал военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, противник предпринял попытку закрепиться в южной части реки Сейм, в лесном массиве неподалёку от Тёткино. Для выхода к лесополосе украинские штурмовые группы использовали лодочную переправу. Однако продвижение было остановлено российскими подразделениями. Район взят под контроль, группы противника локализованы, а местность продолжает проходить зачистку.

Рожин отметил, что в районе Рыжевки ВСУ пока не ведут активных наступательных действий, ограничиваясь артиллерийскими обстрелами и атаками с применением беспилотников. При этом, по его наблюдениям, на данном направлении идёт наращивание украинской группировки. Аналогичная ситуация фиксируется и в районе Белополья.