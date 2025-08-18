Российские учёные заявили о перспективной разработке в области геотермальной энергетики, связанной с вулканом Окмок, расположенным на Аляске. Исследователи установили, что его магматическая камера находится на глубине всего около одного километра, что делает возможным прямое использование её тепла для производства энергии.

По оценке специалистов, ресурсы этого вулкана способны обеспечить человечество возобновляемой и доступной энергией. Такой источник не требует использования ископаемого топлива и может рассматриваться как экологически безопасная альтернатива традиционным видам генерации.

Окмок рассматривается как скрытый энергетический резервуар. Его раскалённое ядро, по мнению российских учёных, может стать базой для новой эры в развитии геотермальной энергетики. Технология предполагает извлечение тепла из магматического очага, расположенного необычайно близко к поверхности.

Авторы проекта подчёркивают, что успешная реализация инициативы позволит радикально изменить подход к использованию подземных источников тепла. В случае практического внедрения такой методики появится возможность получения дешёвой и стабильной энергии, что открывает перспективы для целого ряда отраслей и может существенно снизить зависимость от традиционных энергетических ресурсов.