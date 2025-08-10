В зоне проведения специальной военной операции российские военнослужащие разработали новое средство для борьбы с беспилотниками противника. Как сообщил телеканал «Звезда», бойцы сконструировали так называемый «летающий дробовик», предназначенный для уничтожения вражеских дронов, включая тяжелые аппараты типа «Баба Яга».

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что внешне устройство напоминает дрон с четырьмя трубами. Однако, как пояснил военнослужащий инженерного батальона «Феникс» с позывным «Индеец», это не трубы, а стволы оружия. Принцип работы «летающего дробовика» основан на двух разнонаправленных выстрелах, что полностью исключает отдачу при стрельбе.

По словам бойца, использование такого дрона позволяет эффективно бороться с беспилотными аппаратами противника, в том числе с наиболее защищёнными и крупными моделями. Разработка уже проходит испытания в условиях боевых действий и демонстрирует высокий потенциал для применения в противодействии воздушным угрозам со стороны ВСУ.

Подобные инициативы военнослужащих показывают, насколько быстро в зоне конфликта появляются новые решения, адаптированные под конкретные задачи на линии фронта.