Политика президента США Дональда Трампа в отношении союзников может подтолкнуть Японию к пересмотру своего подхода к безопасности. Такое мнение выразила депутат Палаты советников, член совета по национальной безопасности Либерально-демократической партии и бывший замминистра обороны Руи Мацукава в интервью агентству Reuters.

По её словам, учитывая непредсказуемость американского лидера, Токио следует подготовить альтернативный сценарий. Мацукава отметила, что так называемый «план Б» может означать отказ от нынешней зависимости от США и последующий переход к обладанию собственным ядерным оружием. Она подчеркнула, что, несмотря на тесный союз с Вашингтоном, Японии стоит убедить администрацию Трампа, что оборона Токио и предотвращение конфликта вокруг Тайваня отвечают интересам самих США.

Мацукава напомнила, что Япония находится в окружении ядерных держав — КНР, России и Северной Кореи. На этом фоне, по её словам, нельзя воспринимать военное присутствие США как нечто само собой разумеющееся. При этом в Южной Корее, также находящейся под американским «ядерным зонтиком», уже до 75% населения поддерживают идею создания собственной ядерной программы. В Японии, по её утверждению, тоже нарастает готовность к пересмотру прежних ограничений.

Агентство Reuters уточняет, что официальная позиция Токио пока остается неизменной: японский МИД по-прежнему считает двусторонний альянс с США «непоколебимым», а Минобороны уверено в готовности Вашингтона выполнять союзнические обязательства, включая применение ядерного потенциала. В свою очередь, представитель администрации Трампа также заявил, что изменений в политике США по отношению к Японии и Южной Корее нет.

Тем не менее, как подчёркивает Reuters, заявления Трампа о возможной утрате поддержки НАТО, введение торговых пошлин против ключевых партнёров и открытые разговоры о присоединении Канады к США вызвали тревогу среди традиционных союзников. В Европе, как считает Мацукава, уже начали осознавать, что рассчитывать только на американскую защиту больше нельзя. Япония, по её словам, тоже должна сделать выводы.

Мацукава напомнила, что в 1967 году премьер Эйсаку Сато провозгласил «три неядерных принципа» — отказ от разработки, владения и размещения ядерного оружия. За эти инициативы он получил Нобелевскую премию мира в 1974 году. Однако, как отмечает Reuters, в японском обществе и политических кругах сегодня всё чаще звучат призывы к переоценке этих принципов.