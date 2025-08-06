В Карибском море у берегов США разворачивается новая фаза холодной войны. Как сообщает китайский портал Sohu, пять российских атомных подводных лодок патрулируют всего в 100 километрах от американского побережья. Параллельно 4 августа Министерство иностранных дел России официально отказалось от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, который ранее действовал в рамках Договора о РСМД. Передает RZNonline.ru.

Этот шаг последовал спустя три дня после того, как экс-президент США Дональд Трамп отдал распоряжение американским подлодкам приблизиться к российским стратегическим водам, что стало сигналом о возросшем напряжении. В ответ Москва готовит к развертыванию в Латинской Америке гиперзвуковые ракетные комплексы «Орешник». Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не могла дальше соблюдать односторонний мораторий, учитывая растущие угрозы со стороны НАТО.

Эксперт Российской академии наук Александр Степанов уточнил, что ракеты «Орешник» способны развивать скорость до 11 Махов и поражать цели на расстоянии до 5500 километров. При размещении, например, в Венесуэле, они могут достичь Вашингтона всего за 12 минут. Особенностью этих ракет является возможность оснащения как ядерными, так и обычными боеголовками, что делает невозможным определение типа вооружения до момента удара.

Кроме того, «Орешник» может маскироваться под гражданские контейнеры и устанавливаться на мобильных пусковых установках, что облегчает передвижение по территории союзников. Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров ведёт переговоры с властями страны о сотрудничестве в области спутниковой связи и радиолокационного контроля.

На фоне этих событий американские вооружённые силы спешно перебросили в регион свои силы из Азиатско-Тихоокеанского района. Противолодочные самолёты P-8A патрулируют акваторию, а Пентагон впервые опубликовал координаты субмарины «Хелена», что свидетельствует о повышенной тревожности. В июне 2024 года атомная подлодка «Казань» посетила Гавану — первый визит такого рода с советских времён. Она оснащена ракетами «Циркон», способными добраться до Майами всего за пять минут.

Обострение связано не только с ситуацией в Карибском бассейне, но и с активностью США в Азии. Размещение американских ракетных комплексов «Томагавк» и «Тифон» на Филиппинах, в Австралии, Японии и Южной Корее вызвало жёсткую реакцию Москвы. Российская сторона подчёркивает, что НАТО размещает сотни комплексов HIMARS вдоль российских границ, но обвиняет Россию в агрессии, когда та развёртывает ракеты в Венесуэле. Активное производство ракет средней дальности компанией Lockheed Martin Москва рассматривает как точку невозврата.

Дипломат Сергей Рябков ранее отмечал, что Запад не воспринимает российскую сдержанность всерьёз. Сегодня комплекс «Орешник» уже нацелен на Карибский регион, а контроль над вооружениями стремительно ослабевает. После краха ДРСМД в 2026 году истекает действие договора СНВ-III, а механизмы кризисной связи и горячие линии между Москвой и Вашингтоном не функционируют.

В это время Трамп продолжает усиливать экономическое давление, угрожая новыми пошлинами и санкциями, если Россия не согласится на перемирие до 8 августа. Россия, в свою очередь, расширяет сотрудничество с Венесуэлой — страной с одними из крупнейших запасов нефти. В случае укрепления альянса это может ослабить позиции доллара на мировом рынке.