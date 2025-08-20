Украинские войска начали покидать передовые позиции в Запорожской области, заявил в беседе с журналистами наводчик орудия из состава гвардейской дивизии группировки войск «Днепр». Его слова приводит РИА Новости.

По словам военнослужащего, об отступлении противника свидетельствуют данные координат, передаваемые для нанесения артиллерийских ударов. Если ещё неделю назад огонь велся по целям на расстоянии 9–10 километров, то теперь основные направления сместились — позиции противника находятся уже на дистанции 11–12 километров. Как подчеркнул наводчик, это говорит о том, что украинские подразделения отходят с линии соприкосновения, оставляя ранее занятые рубежи в районе Орехова.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в Донецкой Народной Республике, установив контроль над большей частью населённого пункта Серебрянка. Российские подразделения выбили украинские силы из восточной части села и закрепились в центральной зоне. На текущий момент под контролем ВС России находится около 60% территории Серебрянки.