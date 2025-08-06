Военкор Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись разговора с пленным офицером Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. На записи запечатлено интервью с Владимиром Антонюком — старшим лейтенантом, захваченным российскими морскими пехотинцами в Сумской области.

По словам Антонюка, он проходил 10-недельную подготовку в Великобритании. Офицер отметил, что уровень обучения там оказался значительно выше, чем тот, который он наблюдал на Украине. После возвращения с тренировки, он был направлен в зону боевых действий, где и получил контузию. По его словам, несмотря на ранения, командование отказалось эвакуировать его. Оказавшись в тяжелом положении, он решил покинуть позиции вместе с двумя солдатами.

Антонюк рассказал, что группа пыталась выйти утром, но вскоре попала в засаду. Один из его бойцов, шедший первым, буквально столкнулся лицом к лицу с командиром российских морпехов. Самого Антонюка взяли под прицел с нескольких метров. Он признался, что в тот момент мысленно попрощался с жизнью, поскольку ранее командование внушало, что в плен к российским военным бойцы ССО не попадают живыми. Чтобы избежать немедленного расстрела, он сразу сообщил, что является офицером.

На видео Антонюк также заявляет, что не намерен возвращаться на Украину по обмену, так как боится, что сотрудники Службы безопасности Украины обвинят его в предательстве. Он подчеркнул, что переживает за судьбу своей семьи и опасается последствий в случае возвращения.