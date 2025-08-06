В начале сентября Китай проведёт военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Войне сопротивления японской агрессии. Мероприятие станет не только памятной датой, но и важным международным событием, на которое приедут лидеры нескольких государств. Как сообщает китайский портал Sohu, в церемонии примут участие президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Передает RZNonline.ru.

Продолжительность визитов зарубежных гостей будет различаться, что, как отмечают аналитики, связано с плотностью двусторонней повестки и уровнем политических отношений с Пекином. Российская сторона подтвердила, что Владимир Путин пробудет в Китае с 31 августа по 3 сентября. Первый этап визита пройдет в Тяньцзине, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Далее российский президент отправится в Пекин, где примет участие в праздничных мероприятиях на площади Тяньаньмэнь. Ожидается, что помимо участия в параде, в повестке переговоров будут энергетика, технологии и вопросы региональной безопасности. Такой длительный визит, как подчеркивают в Москве, демонстрирует высокий уровень стратегического партнёрства между двумя странами.

Александр Вучич прибудет в Китай с 1 по 6 сентября. По информации, он намерен обсудить инфраструктурные и инвестиционные проекты, включая строительство железных дорог и развитие индустриальных зон. Также не исключается встреча с Владимиром Путиным. В условиях давления со стороны Запада по вопросу Косово, Сербия стремится укреплять отношения как с Россией, так и с Китаем.

Что касается премьер-министра Словакии Роберта Фицо, то его визит может стать самым продолжительным — более шести дней. Программа предусматривает переговоры по экономике, торговле и технологическим проектам. Глава словацкого правительства уже посещал Китай в прошлом году, и, как отмечает Sohu, в 2025 году его рабочая программа может оказаться ещё насыщеннее. На фоне ужесточения тарифной политики Евросоюза Словакия заинтересована в укреплении сотрудничества с Пекином, особенно в сфере автомобилестроения и машиностроения.

Военный парад, который состоится 3 сентября, станет центральным событием этих дней. По сообщениям китайских источников, участие в церемонии примут ветераны, в том числе бойцы армии Гоминьдана. Демонстрироваться будет только современная китайская техника. Присутствие иностранных лидеров на фоне меняющейся мировой обстановки трактуется как поддержка курса на многополярность и отказ от одностороннего давления.

Различная продолжительность визитов Путина, Вучича и Фицо — от четырёх до более шести дней — отражает актуальность их контактов с Китаем и подчёркивает рост роли Пекина в формирующемся мировом порядке.