К началу специальной военной операции формирования киевского режима имели на вооружении ограниченное количество основных боевых танков Т-80БВ. По украинским данным, «Харьковский бронетанковый завод» сумел отремонтировать и вернуть в строй 88 таких машин, которые были распределены между соединениями десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Пишет Российская газета.

Как отмечается, серьёзных модернизаций эти танки не получили. Основные изменения свелись к установке новых радиостанций, тогда как варианты с тепловизионными прицелами и спутниковой навигацией широкого распространения не получили.

Судя по информации, появлявшейся в социальных сетях, большая часть этих Т-80БВ уже уничтожена. Один из последних боевых образцов был потерян недавно в районе населённого пункта Кияница в Сумской области. По данным, танк был обнаружен в лесу и уничтожен бойцами Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

В результате утраты значительного количества «восьмидесятых» в бригады, где они ранее использовались, начали передавать танки Leopard 1A5. Эти машины западного производства, по оценкам специалистов, отличаются крайне низким уровнем защиты по сравнению с современными боевыми танками.