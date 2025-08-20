Украинская разведка распространила информацию, вызвавшую резонанс на международной арене. По заявлениям главы Службы военной разведки Украины Кирилла Буданова (запрещен в России за терроризм и экстремизм), КНДР якобы договорилась с Россией о поставке от 50 до 100 северокорейских танков «Чхонма-2» и отправке до шести тысяч инженеров. Об этом сообщает китайский портал Sohu, передает RZNonline.ru.

По словам Буданова, соглашение было достигнуто во время июньского визита в Пхеньян бывшего министра обороны России Сергея Шойгу. Он утверждает, что дело не ограничивается только поставками техники и специалистов. Как утверждает украинская сторона, северокорейские военные якобы будут лично управлять бронетехникой на передовой, что, по мнению Киева, означает фактическое вовлечение КНДР в вооружённый конфликт на стороне России.

Отдельное внимание привлекает возможное использование танков «Чхонма-2» в реальных боевых условиях. До сих пор эта техника демонстрировалась лишь на парадах и выставках. После модернизации, проведённой в 2023 году, Северная Корея позиционировала её как соответствующую современным стандартам. Возможность их применения на фронте могла бы послужить испытанием в реальных условиях, результат которого, как считают аналитики, напрямую повлияет на репутацию военной техники КНДР: успех — к росту авторитета, провал — к его падению.

С точки зрения Пхеньяна, участие в подобной кооперации с Москвой может обеспечить экономическую и технологическую выгоду. В условиях санкционного давления, КНДР заинтересована в получении продовольствия, топлива и технологического оборудования. Особый интерес вызывает возможность получения от России современных систем управления огнём и данных спутниковой разведки.

На фоне этих заявлений эксперты не исключают ухудшения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Участие КНДР в конфликте может вынудить Южную Корею и Японию пересмотреть подходы к собственной безопасности, а США — усилить поддержку союзников в регионе. Кроме того, возможна и реакция Запада в виде ужесточения санкций против Пхеньяна, вплоть до применения вторичных ограничений.