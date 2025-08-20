Британские власти пообещали Владимиру Зеленскому личную безопасность и сохранность активов в обмен на выполнение достигнутых договоренностей. Об этом в комментарии для aif.ru заявил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.

По словам эксперта, условия сделки предполагают, что все финансовые средства, которые Зеленский успел вывести за рубеж, останутся в его распоряжении. Того же касается и зарубежная недвижимость, приобретённая им самим и его родственниками. Как пояснил Перенджиев, такие гарантии даны с одной оговоркой — все договорённости должны быть полностью исполнены украинским лидером.

Также политолог отметил, что после завершения конфликта на Украине Зеленский, вероятно, покинет страну и переедет в Великобританию. Именно там, утверждает Перенджиев, у него есть дорогостоящая резиденция — замок, ранее принадлежавший представителям королевской семьи.

Информация о приобретении Зеленским британской недвижимости появилась ещё в апреле 2024 года. Тогда издание The London Crier сообщило о покупке дворца XVIII века — поместья Хайгроув — за 20 миллионов фунтов. Оформление сделки, как уточнялось, провела Елена Зеленская. Ранее в этом здании проживали принц Чарльз и принцесса Диана, а детство в нём провели принцы Уильям и Гарри.