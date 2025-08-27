Ротавирусы активны не только летом, но и осенью — как раз в тот момент, когда семьи возвращаются домой, готовятся к новому учебному году и медленно, но верно вступают в сезон ОРВИ и гриппа. В этой суете легко не заметить, что вместе с багажом может «приехать» и непрошенный гость: инкубационный период ротавирусной инфекции составляет от 1 до 5 дней. Опасность усиливается её стойкостью — даже после выздоровления вирус способен сохраняться в организме до пяти недель, а значит, от заражения никто не застрахован.

Ротавирусная опасность

Ротавирусы поражают желудок и тонкий кишечник, вызывая симптомы, похожие на пищевое отравление. Но это лишь на первый взгляд. Заболевшего часто мучают рвота и сильная диарея, при этом высокая температура может сохраняться более суток. Последствия ротавирусной инфекции гораздо серьёзнее, чем у отравления. Нарушается работа пищеварительной системы: ферменты не расщепляют пищу, а поражённые стенки кишечника перестают усваивать жидкости, электролиты и питательные вещества. Организм испытывает сильную жажду и дефицит необходимых веществ.

Отсутствие своевременного лечения ведёт к обезвоживанию, что крайне опасно для пожилых людей и детей младше 5 лет. У малышей оно может развививаться в течение считанных часов. Потеря около 10% массы тела вместе с жидкостью уже представляет прямую угрозу жизни, подчеркнул главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус.

По данным международного исследования Global Burden of Disease 2019, ротавирус занимает первое место среди причин диареи со смертельным исходом у детей младше 5 лет во всём мире.

Первая помощь при заражении

При появлении симптомов лечение должно быть комплексным.

Из-за рвоты и диареи организм быстро теряет жидкость и электролиты. Необходимо немедленно начать приём растворов для регидратации, чтобы восполнить потери.

Рекомендуется также приём противовирусных препаратов прямого действия, которые препятствуют проникновению вируса в клетки и его размножению, сообщает ridus.ru. Примером такоего средства является умифеновир (препарат Арбидол). Он активен против ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, коронавирусов, вирусов гриппа типов А и B и других возбудителей. Как объясняет профессор Продеус, умифеновир помогает организму быстрее справиться с болезнью, снижает риск осложнений и может использоваться для профилактики.

Антибиотики в случае ротавирусной инфекции неэффективны, а их применение может навредить.

Где нас поджидают ротавирусы

В тёплое время года вирус особенно активно распространяется в условиях жаркого и влажного климата, например, на морских курортах, где люди собираются большими группами и часто пренебрегают правилами гигиены. Ротавирус может оказаться на любой поверхности — в детской комнате, столовой, гостинице, на игрушках, посуде, гаджетах, поручнях. Он сохраняется и в воде: море, озеро, река или бассейн могут оставаться источником инфекции на протяжении недель. Заражение возможно даже при случайном заглатывании воды во время купания. Часто инфекция встречается на фруктах, овощах и особенно — в сырых морепродуктах.

Инфекцию можно незаметно подхватить, вернуться домой и заболеть уже после отпуска. При этом переболевший человек остаётся заразным ещё 3–5 недель, даже если чувствует себя здоровым, и способен передавать вирус другим.

Важные меры профилактики

Следить за чистотой рук: мыть их с мылом несколько раз в день, а вне дома пользоваться антисептиками.

Для питья использовать только кипячёную или бутилированную воду.

Овощи, фрукты и зелень тщательно промывать, а морепродукты употреблять только после тепловой обработки.

Объяснить детям, что во время купания в бассейне, реке или море нельзя заглатывать воду.

У каждого члена семьи должна быть своя индивидуальная посуда.

Регулярно протирать поверхности, игрушки и гаджеты дезинфицирующими средствами.

Сделать прививку детям младше 8 месяцев — вакцина доказала эффективность в снижении риска тяжёлого течения ротавирусной инфекции.